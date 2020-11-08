В центр Минска начали взимать заградительные машины и бронетехнику в преддверии оппозиционного «Марша народовластие», запланированного на 8 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в город стягиваются одновременно несколько колонн спецтехники. На улицах белорусской столицы замечены автобусы с силовиками, автозаки, водометы, внедорожники заградительной системы «Рубеж», а также около десяти БМП с многометровыми заградительными щитами и БРДМ с акустической установкой массового оповещения. По периметру площади Независимости и Октябрьской площади установили металлические заграждения, у них дежурят вооруженные автоматами Калашникова военные в бронежилетах и касках.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы «внешнего вмешательства».

Напомним, 31 октября женщины и люди с инвалидностью в Минске провели массовую акцию протеста. Как сообщалось, в Беларуси задержанных журналистов отправили в изолятор, их будут судить.

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