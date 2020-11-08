За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 155 новых случаев заболевания коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ. «По состоянию на 10:00 8 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет — 2230 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 4627 человек, летальных исходов — 19 », — говорится в сообщении командования. Отмечается, что сейчас на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 35 человек. «За прошедшие сутки зарегистрировано 155 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек », — отметили в пресс служба. По данным командования, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 137 человек, их состояние также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, в Украине за минувшие сутки, 7 ноября, Коронавирусная заболевания подтвердили еще в 9397 человек. Это на 1349 человек меньше, чем в предыдущий день (10746). Также известно, что выздоровели 2637 человек (в предыдущий день 8685), а 138 — умерли от осложнений (вчера 187 человек). Всего с начала пандемии состоянию на утро 8 ноября в стране, по официальным данным, заразились коронавируса 460331 человек, выздоровели 206 866 человек, летальных случаев — 8450 человек.

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