Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября во время обращения к нации заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Report. Шуша является одним из ключевых городов Нагорного Карабаха, оно расположено в 11 километрах от «столицы» самопровозглашенной республики — Степанакерта. «Победная азербайджанская армия освободила город Шушу от оккупации. Шуша — наш! Карабах — наш! В связи с этим, я от всей души поздравляю весь азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех шушинцев », — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алиев отметил, что дата 8 ноября навсегда войдет в историю страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу. Со стороны Армении комментариев об этом пока нет. Полный список населенных пунктов Нагорного Карабаха, контроль над которыми уже установил Азербайджан, опубликован на сайте военного ведомства страны.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

15 октября Азербайджан заявил об увольнении почти полсотни сел в Карабахе. Напомним, президент Азербайджана назвал условие для завершения войны в Нагорном Карабахе.

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