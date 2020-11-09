Известный врач Евгений Комаровский, рассказал, как правильно диагностировать и лечить пневмонию.

Об этом врач рассказал в видео, которое было опубликовано на его странице в YouTube.

Комаровский напомнил, что пневмония — это не диагноз, как таковой. Он объяснил, что воспалительный процесс в легких может быть чаще всего вирусным или бактериальным.

Напомним, антибиотики используются только для лечения бактериальной пневмонии, а вирусное заболевание подобными препаратами не лечится.

Комаровский также назвал заблуждением представление о том, что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии может помочь избежать осложнений.

«На самом деле этого не происходит никогда. Только хуже становится… Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно», — пояснил врач.

Согласно некоторым данным, профилактическое назначением антибиотиков при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии, подчеркивает Комаровский.

«Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы», — резюмировал врач.

https://www.youtube.com/watch?v=LjAhuxQBtxE&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, Комаровский рассказал о простом способе самостоятельной диагностики коронавируса COVID-19 и напомнил о главном симптоме — потере нюха и вкуса.

А также, начало отопительного сезона будет способствовать распространению COVID-19, — так считает детский врач и телеведущий Евгений Комаровский.