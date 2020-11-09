Цены на продукты в Украине в октябре 2020 года выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Больше всего подорожали сахар, яйца, а также выросли цены на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2019 года, составила 2,7%, ускорившись с 2,3%, зафиксированных в сентябре. В месячном исчислении цены в октябре поднялись на 1%.

В октябре 2020 года выросли цены на продукты и безалкогольные напитки на 1,1%. В то же время, фрукты и овощи рекордно подешевели (-8,9% и -7%). Сильнее всего подорожали сахар (+22,9%) и яйца (+22,7%).

Цены на жилищно-коммунальные услуги в октябре выросли на 4,4%, на связанные со здравоохранением — на 0,4%, на образование – на 0,1%.

Как мы уже рассказывали ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал до 2030 года установить среднюю зарплату в Украине почти на уровне $900 (25,5 тыс. гривен), а пенсию на уровне в $300 (8,5 тыс. грн).

А также, на западе Украины в одной из областей планируют создать свободную экономическую зону.