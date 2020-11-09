Карантин выходного дня в Украине не сможет оказать существенного влияния на уменьшение количества новых случаев заражения COVID-19.

Такое мнение озвучил врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита, передает Обозреватель.

«Карантин выходного дня – полный бред, он не будет иметь никакого влияния на эпидемию. Для того, чтобы говорить, что карантин выходного дня сработает, необходимо иметь точные данные, что у нас заражение происходит преимущественно на выходные дни во время посещений людьми торговых центров или иных развлекательных заведений. Таких данных на сегодня нет», – утверждает медик.

Он напоминает, что наибольшая вероятность заразиться COVID-19 по дороге на работу в общественном транспорте, в семейном кругу или в офисах.

«Собственно говоря, это то, что в основном «не работает» в выходные дни», – заметил Курпита.

Как мы уже рассказывали ранее, глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), может привести к мировой войне.

Тем временем, в связи со стремительным ростом суточной заболеваемости COVID-19 в Украине могут ввести карантин выходного дня.

Напомним, на днях суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла почти до 11 тысяч человек.