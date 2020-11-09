Министерство культуры Украины выступило против введения карантина выходного дня на территории страны.

Подробности сообщил глава министр Александр Ткаченко в Telegram.

«Учитывая то, к каким последствиям для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, Минкультуры не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существования людей», — пишет министр.

По его мнению, отдельным вопросом является, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера культуры, которая генерирует от 2 до 4% ВВП.

«И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса», — считает Ткаченко.

В ведомстве утверждают, что учреждения культуры — не эпицентр для распространения COVID-19, а контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрининг — постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе.

«Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидемтребований Минздрава, — решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более», — резюмировали в министерстве.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине обновили зоны карантина. Новые эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней, они будут действовать с 9 ноября.

Тем временем, закрывать школы во время пандемии коронавирусной инфекции — властям стран необходимо до последнего удерживать реализацию традиционного обучения.

