Министр обороны Украины Андрей Таран заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Подробности сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на собственные источники.

В связи с болезнью глава ведомства отменил свой визит в США. Андрей Таран должен был находиться в Соединенных Штатах 9-11 ноября.

В рамках визита он планировал побывать в Балтиморе, где находится партия катеров Island, которые передадут Украине. Кроме того, Таран должен был встретиться с министром обороны США Марком Этером.

Но, после сообщений в СМИ о том, что министр обороны Украины Андрей Таран якобы заболел коронавирусной болезнью, Минобороны опровергло эту информацию.

Как мы уже рассказывали ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Министр финансов Украины Сергей Марченко также получил позитивный тест на COVID-19. В связи с болезнью он ушел на больничный.

Сегодня и президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.