Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района. Киева, округ №28.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Член комиссии по проведению оценки коррупционных рисков в деятельности Киевсовета.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья

Родился 1 февраля 1969 в Киеве.

Жена — Виктория Невойт, в семье две дочери: Ангелина и Полина.Образование

В 1986 г. окончил Киевскую среднюю школу № 61.

1986-1994 гг. — Институт международных отношений при Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко, закончил с отличием, специалист международного права и референт-переводчик французского языка.

В 1992г. стал победителем конкурса, проведенного посольством Франции в Украине, на получение стипендии французского правительства для обучения по специальности «международное публичное и частное право».

1992-1998 гг. — докторантура в Université Côte d’Azur (Ницца), защитил диссертацию по вопросу страхования иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, доктор права.

Трудовая деятельность

1998 -1999 гг. — председатель правления ЗАО «Информационно-издательский центр «XXI век».

1999-2001 гг. — заместитель председателя Шевченковской районной государственной администрации.

2001-2003 гг. — заместитель председателя Деснянской РГА.

2003-2007 гг. — заместитель начальника главного управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью КГГА.

2007-2013 гг. — заместитель председателя Деснянской РГА по вопросам образования, культуры, молодежной и семейной политики.

2014-2016 гг. — временно исполняющий обязанности председателя Деснянской РГА.

С 2018 сотрудничает с адвокатским объединением «Юридическая фирма «Ильяшев и партнеры».

Общественная деятельность

В 2002 и 2006 гг. избирался депутатом районного совета.

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевсовета.Компромат, скандалы

В 2014 г. Вадим Онуфрийчук назвал народной самодеятельностью тот факт, что его коллеги спели второй куплет гимна Украины, после чего получил прозвище «Ватник».

В 2016 активисты Деснянского района просили первых лиц государства не допускать Вадима Онуфрийчука к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя Деснянской РГА, называя его коррупционером.

В течение двух лет Вадим Онуфрийчук пытался лишить помещения единственную в Киеве специализированную школу для инвалидов-колясочников.ДекларацияВ 2017 году Вадим Онуфрийчук задекларировал $ 44 тыс и 135 тыс грн наличными. На банковских счетах находится $ 4 тыс, 1 тыс евро и 20 тыс грн. Общий доход составил 2 млн грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат четыре квартиры и два земельных участка в Киеве, а также земельный участок в с. Дударкив Киевской области. Есть два легковых автомобиля: Mazda СХ-9 и Mazda 6.Ссылки

Общественная приемная: пр-т. Маяковского, 31 (099) 294-49-14, (097) 534-81-35, (067) 503-43-57

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/onufriychuk

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