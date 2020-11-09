В новогоднюю ночь каждая женщина мечтает выглядеть идеально и оставить лишние килограммы в старом году, диетолог дала 10 советов, которые сделают похудение эффективным и безопасным. Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на today.ru.

1. Необходимо четко прописать цель. Даже 4-5 кг – это хороший результат.

2. Разберитесь, что именно вам мешает получить результат (употребление сладкого, поздний ужин, ежедневный алкоголь).

3. Придется отказаться от вредных привычек хотя бы на один месяц.

4. Употребляйте много овощей – капусту, тыкву, свеклу, замороженные овощи.

5. Регулярно пейте воду.

6. Ужинайте до 19 часов. Можно гречку, рыбу, яйца (что то одно) с овощами.

7. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю.

8. Из рациона следует исключить молоко и сахар.

9. Надо найти группу поддержки.

10. Возможность нарушения остается. Иногда позволяйте себе лакомства.

Ранее мы рассказывали о популярных диетах, которые способны навредить здоровью. Диетологи советуют ни в коем случае нельзя применять такие способы похудения.