Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе «Счастье» и «Золотое» будут открыты в 8 утра 10 ноября, несмотря на отказ террористов возобновить пропуск людей через линию разграничения.

Подробности обнародовал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Так, во вторник утром откроются КПВВ «Счастье» и «Золотое», а также новый ЦПАУ и отделение «Ощадбанка» в городе Счастье.

Пропуск через КПВВ будет работать каждый день с 8:00 до 18:00.

При пересечении КПВВ необходимо обязательно быть в защитной маске. После перехода на подконтрольную Украине территорию гражданам нужно проходить обязательную самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.

«С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверений российской стороны о необходимости заботы о потребностях мирных жителей по обе стороны линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, предоставленных руководству ОБСЕ и украинской делегации», — отметил Кравчук.

Как мы уже рассказывали ранее, все участники диверсионной группы «Бергмана», которая причастна к подрыву мостов на Донбассе, задержаны или ликвидированы.

Также сообщается, что местные выборы на Донбассе могут провести по мажоритарной системе, но только после восстановления контроля Украины над территорией ОРДЛО и над украинско-российским участком границы.