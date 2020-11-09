Российский военный вертолет Ми-24 сбили на территории Армении. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.
В результате крушения военного самолета погибли два члена экипажа, а еще одного удалось эвакуировать с травмами средней тяжести, передает РИА Новости.
Сообщается, что российский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. В Минобороны РФ заявляют, что он упал возле населенного пункта Ерасх.
«Sputnik Армения» пишет со ссылкой на источник в силовых структурах РФ, что самолет сбили ракетой со стороны Нахичевани (городом в Нахичеванской Автономной Республики, которая входит в состав Азербайджана).
А армянский депутат Эдмон Марукян опубликовал в Facebook видео, на котором видны кадры крушения вертолета.
Как мы уже рассказывали ранее, представитель минобороны Армении Арцруни Ованесян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе.
А также, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку категорически против привлечения третьей страны в конфликт в Нагорном Карабахе.