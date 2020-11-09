Зима в Украине будет довольно мягкой, однако временами будут наблюдаться периоды более холодной погоды. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Что касается прогнозов на зиму 2021 года, то большинство погодных моделей показывают, что в Европе температуры будут выше нормы, и зима будет достаточно «мягкой». Однако любителям зимы все-таки не стоит расстраиваться! .. Сезонные прогнозы — это усредненная картина за 3 месяца (декабрь-январь-февраль), которая может показать только преобладающие синоптические процессы», — пояснили синоптики.

При этом, мягкая погода временами будет меняться холодами и морозами.

«Как всегда будут наблюдаться периоды более холодной погоды. Однако они могут быть менее длительными и, например, вместо 20 дней с морозной погодой будет наблюдаться только 8 или 10 дней», — пояснили в Укргидрометцентре.

А тем временем Новый год все ближе, вопрос, какой будет погода в праздничные дни становится все актуальнее, народный синоптик Леонид Горбань поделился своим прогнозом.

По его мнению, белоснежной сказки в новогоднюю ночь не будет.