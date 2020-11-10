Сегодня, 10 ноября, прошла презентация компании Apple, где были представлены новые модели MacBook на собственных процессорах ARM.

Темой презентации стала фраза «One more thing» (Еще кое-что).

«Яблочный» ноутбук впервые будет построен на базе SoC Apple Silicon, которая может в итоге получить название Apple A14X Bionic.

Компания Apple показала MacBook Air и два MacBook Pro, с диагональю экрана в 13 и 16 дюймов.

Также в своей онлайн-презентации Apple показала новые беспроводные наушники AirPods. Еще «яблочники» могут показать более профессиональную версию наушников AirPods Studio.

Кроме того, на презентации планировали продемонстрировать трекинговые маячки AirTag, которые предназначены для отслеживания различных вещей и их поиска по карте.

Добавим, что презентацию показали на на официальном YouTube-канале Apple.

https://www.youtube.com/watch?v=5AwdkGKmZ0I&feature=emb_title&ab_channel=Apple

Как мы уже рассказывали ранее, iPhone 12 в октябре представили в разных модификациях — Pro, Pro Max и mini.

Одним из главных изменений, которые показала компания на презентации, стали полноценные настраиваемые виджеты на домашнем экране, которые ранее можно было увидеть у пользователей Android.

