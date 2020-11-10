Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — написал Пашинян.

Одновременно с этим о том, что стороны подписали соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий сообщил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава Нагорного Карабаха также заявил, что дал согласие закончить войну.

Российские СМИ также сообщают, что Россия разместит в Карабахе миротворческие силы, а Армения и Азербайджан осуществят обмен военнопленными.