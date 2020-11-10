9 ноября на Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Боевики нарушили режим прекращения огня на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне в СБУ сообщили, что все участники диверсионной группы «Бергмана», которая причастна к подрыву мостов на Донбассе, задержаны или ликвидированы.

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе «Счастье» и «Золотое» будут открыты в 8 утра 10 ноября, несмотря на отказ террористов возобновить пропуск людей через линию разграничения.