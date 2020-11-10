В сети показали жуткие условия 22 областной инфекционной больницы в Харькове, где лечат пациентов с COVID-19.

Снимки были опубликован в Telegram-канале «Купянск Новости». Очевидцы сообщают, что медицинский персонал учреждения пользуется одной иглой, если у пациента нет денег на покупку шприцов:

«… У меня медсестричка попросила шприц, так как в соседней палате лежала бабушка и она ей 5 дней одним шприцем колола лекарства, пока не погнулась игла. Все потому что у этой бабушки не было денег на новые шприцы. Медсестры тогда получали 6 000 шприцев в месяц и их тогда уже не хватало, у нас была одна медсестра на 60 человек».

На фото видно, в каком ужасном состоянии находится помещение. При этом пока в самом Купянске инфекционное отделение перегружено пациентами, в поселке Купянск-Узловой расположены два закрытых и пустых отделения больницы.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что под пациентов с COVID-19 перепрофилируют половину коечного фонда Украины — 83 тысячи коек.

Министерство здравоохранения начинает освобождать дополнительные места в больницах. В связи с этим, с 9 ноября плановые госпитализации запрещены — какие операции будут проводить?



