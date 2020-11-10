Один из ключевых препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 «Ремдесивир» начали распределять по больницам в Украине.
Подробности сообщает пресс-служба Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
«Я хочу отметить, что сегодня началось распределение «Ремдесивира» в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции», – заявил глава Минздрава Степанов.
Министр также напомнил, что «Ремдесивир» широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира.
Отметим, «Ремдесивир», который называют лекарством от COVID-19, можно использовать как крайнее средство лечения. Но, этот препарат не будет продаваться в свободном доступе.
Как мы уже рассказывали ранее, вакцина против COVID-19, которую разработала немецкая компания BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%. Однако поставлять в продажу препарат в ближайшее время не будут.
Тем временем, ситуация с COVID-19 ухудшается — в Украине с каждым днем растет суточная заболеваемость. Кроме того, в худшую сторону изменилось течение болезни.