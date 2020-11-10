Под пациентов с COVID-19 перепрофилируют половину коечного фонда Украины — 83 тысячи коек.

Об этом с ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, это уже критическое количество коек, которые можно выделить без ущерба для оказания медпомощи пациентам с другими заболеваниями.

Степанов также напомнил, что его ведомство предлагает ввести карантин выходного дня с целью уменьшения темпов распространения коронавирусной инфекции и недопущения перегрузки медицинской системы. Кабинет министров может рассмотреть этот вопрос завтра.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения начинает освобождать дополнительные места в больницах. В связи с этим, с 9 ноября плановые госпитализации запрещены. НАРОДНАЯ ПРАВДА перечисляла операции, которые все равно будут проводить.