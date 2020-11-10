Карантин выходного дня, который планирует ввести украинская власть — непродуман и неэффективен с точки зрения борьбы с пандемией COVID-19 и губителен для экономики.

Такое мнение озвучили эксперты и инфекционисты, передает РБК.

«Карантин выходного дня — не самый эффективный метод работы с пандемией. Самый эффективный — это отслеживание контактов, когда на каждого позитивного по лабораторному тестированию человека идентифицируются около 30 его контактов, которые он совершил за последние 2 дня. Но в данном направлении ничего не было сделано за 10 месяцев карантина, что во многом обусловлено ходом медреформы и блокированием всех институций, которые могли бы взять на себя эту функцию. Поэтому мы ограничиваемся исключительно лечением заболевших и запретами для бизнеса. Карантин выходного дня может лишь в какой-то мере снизить заболеваемость. Однако это однозначно не остановит пандемию.

К тому же подход к введению карантина выходного дня недостаточно продуман. В любых ситуациях нужно закрывать исключительно наименее важные социальные институции, а наиболее важные должны работать до последнего критического момента. Это больницы, аптеки, продуктовые магазины, банки, почта, курьерские службы и так далее. Следует помнить, что эти бизнесы обеспечивают жизнеспособность общества в целом, а не только экономики», — уверен инфекционист Вадим Аристов.

Кроме того, карантин выходного дня в Украине в очередной раз ударит по сфере культуры и развлечений. Эксперты считают, что в результате банкротства в Украине могут закрыться практически все кинотеатры, что окажет влияние и на отечественное кинопроизводство.

«Более 10 тысяч сотрудников останутся без зарплаты. Государство перестанет получать налоги. Этого не выдержит индустрия украинского кинопроизводства. Кинотеатр — это один из важных элементов её вертикальной цепочки. Снимается кино, в него инвестируют, потом показывают в кинотеатрах — собираются средства, которые оправдывают инвестиции в кинопроизводство. Если не будут функционировать кинотеатры, это повлияет на всю вертикаль: дистрибьюторов, кинопроизводителей, артистов и так далее», — предупреждает эксперт.

А также, запрет работать в выходные дни операторам почтовой связи может привести к сбоям процесса жизнеобеспечения общества, в том числе товарами первой необходимости и лекарствами.

Как мы уже рассказывали ранее, министерство культуры Украины выступило против введения карантина выходного дня на территории страны.

А также, пока в Украине с каждым днем регистрируется все больше и больше людей с COVID-19 (так, по состоянию на 10 ноября, за сутки заболели свыше 10 тысяч человек), Китай вернулся к нормальному образу жизни. Несмотря на то, что пандемия пошла из Китая, там заболели меньше 92 тысяч человек, в то время как в Украине уже заболели почти 480 тысяч.