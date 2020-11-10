Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Святошинского района Киева, округ №88.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Депутатская фракция: Внефракционный.Биография, семья, хобби

Родился 22 марта 1974 в Полтаве. Отец — бывший заместитель министра аграрной политики Украины Виктор Пабат. Жена — Иванна Пабат, в семье двое сыновей: Алексей и Александр.

В детстве занимался боксом, волейболом и стрельбой, учился в музыкальной школе на фортепиано и трубе. Коллекционирует автомобили.Образование

В 1991 г.. с серебряной медалью окончил киевскую среднюю школу №90.

1991-1996 гг. — Национальный медицинский университет им. А. Богомольца по специальности «стоматология».

2001-2004 гг. — Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана, магистр финансов.

2004-2006 гг. — Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, специальность «правоведение».

Трудовая деятельность

1993-1996 гг. — ведущий эксперт по рекламе АО «Финансы и Кредит».

1996-2002 гг. — начальник отдела рекламы и строительства АО «Финансы и Кредит».

2002-2005 гг. — заместитель председателя Святошинской районной государственной администрации в Киеве по вопросам экономики и промышленности.

С 2009 г. — частный предприниматель.

2012-2013 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры менеджмента им. проф. И. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

С 2013 г. — пенсионер по инвалидности.

Общественная деятельность

2002-2015 гг. — депутат Киевского городского советов IV-VII созывов.

Работая заместителем председателя Святошинского района, основал молодежную организацию «Зелень», общественную организацию «Стритрейсинг» и социальный центр «Борщаговка».

2005-2012 гг. — президент Союза общественных организаций «Гражданский актив Киева».

В 2009 г. инициировал создание всеукраинского общественного движения «Народная Армия Спасения». Жена — руководитель общественной организации «Александра Пабата».Компромат, скандалы

Александр Пабат якобы создавал проблемы застройщикам: активисты его общественных организаций пикетировали строительства и офисы различных компаний, блокады снимались в случае выгодного для депутата решения вопроса.

Баллотируясь в 2009 г. в президенты Украины, Александр Пабат подал иск против Виктора Ющенко, мотивируя это тем, что действующий президент не ушел в отпуск на период избирательной кампании.ДекларацияВ 2018 году Александр Пабат задекларировал 2,8 млнгрн наличными, а также $ 1,5 тыс, 48 евро и 6 тыс грн на банковских счетах. Доход от предпринимательской деятельности составил 100 тыс грн, пенсия — 49 тыс грн, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества — почти 4 млн грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры и гараж в Киеве, жилой дом с земельным участком в Петропавловской Борщаговке, четыре земельных участка в с. Гореничи Киевской области и один — в с. Козева Львовской области.

В автопарке восемь легковых автомобилей: Mercedes-Benz S 500 4 Matic, Citroen C6, Porsche Carrera Mercedes-benz Smart 0.6, Maserati Spider, Subaru Forester, Land Rover Defender и BMW 130i.Ссылки

Общественная приемная: ул. Генерала Потапова, 1/5, (044) 331-33-15

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/pabat

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/olexandr.pabatОтчет депутата за 2018 год.