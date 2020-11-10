Пока в Украине с каждым днем регистрируется все больше и больше людей с COVID-19 (так, по состоянию на 10 ноября, за сутки заболели свыше 10 тысяч человек), Китай вернулся к нормальному образу жизни. Несмотря на то, что пандемия пошла из Китая, там заболели меньше 92 тысяч человек, в то время как в Украине уже заболели почти 480 тысяч. Все дело в том, что китайцы соблюдали все меры предосторожности: честно отсидели карантин, ходили только в масках и без крайней необходимости из дома не выходили — они не оставили вирусу возможностей для размножения.

Правда, это не все. Так, Иван Кудацкий, который покинул Ухань весной на спецрейсе, заявил «КП в Украине» о загадочных прививках:

«Прививку они какую-то делали. И делали реально всем. Я это точно знаю. Сделали прививку – получаешь зеленый код в телефон. Только тогда можешь куда-то выходить. И этот код сейчас и остался. Зеленый код подтверждает, что ты безопасен для общества и вакцинирован. Без этого кода в смартфоне нельзя покинуть свой дом. Повсюду дежурила полиция, которая постоянно устраивала проверки и без прививки отправляла человека немедленно домой».

Он также добавил, что Ухань уже давно вернулся к нормальному ритму жизни:

«Садики, школы, вузы, спортивные секции – все работает. В магазинах все есть, в аптеках тоже. Зарплаты такие, как и были. Цены не выросли, – продолжает наш собеседник. — Единственное, что у моего знакомого один выходной забрали. Теперь он отдыхает только в воскресенье. Говорят, что так восполняют потери за простой на карантине».

Напомним, 9 ноября стало известно, что COVID-19 заболели глава Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Украины Сергей Марченко. Также сообщалось о болезни президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, положительный тест на COVID-19 получил министр обороны Украины Андрей Таран.