Погода в Украине до конца недели будет продиктована антициклоном — ожидается сухая, но при этом уже довольно холодная погода.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, никаких серьезных дождей или снега не предвидится: «Я вспомнила о снеге, потому что, если бы синоптическая ситуация указывала на вероятность осадков, то снег мог бы быть — ведь идет похолодание».

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а завтра днем ​​будет не выше 3 + 9 градусов. Теплее на несколько градусов разве что в Крыму и на Закарпатье, + 8 + 12 градусов.

При этом ожидаются местами туманы.

В Киеве 11 ноября столбики термометров также будут сползать вниз, днем ​​в среду ожидается около +5 градусов.

«В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональный характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами», — подчеркнула синоптик.

Синоптики ранее сообщали, что зима в Украине будет довольно мягкой, однако временами будут наблюдаться периоды более холодной погоды.

Руководитель отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что теплую погоду вскоре сменит похолодание со снегом.

Народный синоптик Леонид Горбань также прогнозирует морозы и снег в ноябре.