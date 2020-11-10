Трехсторонняя контактная группа взяла за основу украинский план действий по Донбассу для дальнейшей работы и стабилизации обстановки на оккупированных территориях.

Об этом заявила украинская делегация в ТКГ на своем канале в Telegram.

Чиновники отметили, что, на сегодняшний день, рано говорить о результатах.

«Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский «План» взят за основу», — указано в сообщении.

Сегодня, 10 ноября, на заседании политической подгруппы обсудили украинский План действий. При этом российская сторона заявила, что якобы украинская делегация обещала одобрение этого плана в Верховной Раде.

Переговоры вернулись в конструктивное русло после того, как делегация заявила, что может давать только рекомендации.

Ранее, Леонид Кравчук рассказал о «плане действий» по Донбассу. В предложенном Украиной плане первым пунктом будет прекращение войны и восстановления контроля над границей.

Как мы уже рассказывали ранее, у РФ начали заканчиваться средства на выплату пенсий на оккупированных территорий Донбасса. С начала оккупации на пенсии уходит примерно 27 млрд рублей, но эту сумму начнут сокращать.

А также, Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе.