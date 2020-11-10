Правительство больше не будет выполнять требования владельцев автомобилей на европейской регистрации.

Соответствующее заявление в эфире телеканала «Дом» сделал Владимир Мартыненко, советник главы МВД Арсена Авакова. По его мнению, за последние два года государство и так максимально шло навстречу владельцам «евроблях».

«Давайте говорить открыто и честно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этим нормативным пробелом многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства», — отметил Мартыненко.

Советник Авакова также подчеркнул, что таких нарушителей закона стало довольно много, они сформировались в политические или социальные группы. Одновременно с этим правительство и парламент уже обеспечили им и льготный период перерегистрации, и отсрочили штрафы.

Мартыненко считает, что если абсолютно все требования выполнить, завтра-послезавтра появятся новые:

«У нас в стране есть закон — этот закон нужно выполнять. У нас есть Таможенный кодекс, по которому на растаможивание транспортного средства дается 10 дней. Эти люди уже пошли на нарушение законодательства. Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока полиция смотрит на них лояльно. Я сторонник того, что закон должен действовать».

Напомним, владельцы авто на европейской регистрации требуют принять законопроект об отмене акцизного сбора на подержанные автомобили и «уравнять» их в правах с новыми.