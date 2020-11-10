Вакцина от COVID-19 в Украине может появиться уже в конце весны или в начале лета 2021 года.
Такое заявление сделал руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, передает Суспільне. Он отметил, что пока ни одна вакцина от коронавируса не готова к использованию.
«По самым оптимистическим прогнозам ВОЗ, массово вакцина сможет поставляться в другие страны где-то в мае-июне 2021 года», – считает эксперт.
На сегодняшний день, в мире существует более 150 потенциальных вакцин, но ни одна из них все еще официально не зарегистрирована.
«Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти. Часть этих вакцин почти готова к производству. Определенные производители заявят о потенциально высокой эффективности своих вакцин. Но на сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована и не готова для применения», – уточнил представитель Минздрава.
Также Литовка объяснил, что Украине выгоднее получить вакцину в рамках программы COVAX, поскольку в этом случае ее стоимость будет на порядок ниже.
Как мы уже рассказывали ранее, вакцина против COVID-19, которую разработала немецкая компания BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%. Однако поставлять в продажу препарат в ближайшее время не будут.
Тем временем, Украина направила в Бразилию запросы относительно перспектив экспорта вакцины против COVID-19 на бразильские государственные институты, которые являются партнерами их производителей