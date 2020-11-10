В Одессе на проспекте Небесной Сотни авто въехало в толпу людей на остановке.
Подробности сообщает издание «Думская».
На данный момент известно минимум о четырех пострадавших.
Очевидцы сообщили, что машина на большой скорости врезалась в остановку общественного транспорта в районе «Ситицентра», где находилось большое количество людей.
Столкновение произошло на скорости около 90-120 км/час. Среди пострадавших 17-летняя девушка, у которой открытый перелом ноги.
В настоящее время, проспект Небесной Сотни в районе «Ситицентра» перекрыт. Патрульные регулируют движение и перенаправляют транспорт на другие улицы.
Как мы уже рассказывали ранее, Шевченковский суд отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток водителя внедорожника, который подозревается в совершении ДТП на Крещатике.
Также мы сообщали, что у водителя, который въехал в людей на остановке общественного транспорта на Майдане, что привело к смерти двух людей, случился инсульт. Это якобы и стало причиной трагедии.