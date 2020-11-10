Народные депутаты предлагают ввести полный локдаун в Украине сроком на две недели, чтобы остановить распространение COVID-19.

Такое мнение озвучила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает Украина 24. По ее мнению, локдаун лучше, чем вводить карантин «выходного дня».

«Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, нежели растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия», – считает нардеп.

Она подчеркнула, что супермаркеты будут работать, то с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться коронавирусом.

А также, поскольку общественный транспорт не будет прекращать свою работу, однако в метро ограничений меньше, чем в театре и часто можно увидеть «картину, что маска под носом».

«Я и так максимально пытаюсь уменьшить социальные контакты, поэтому я могу выдержать карантин выходного дня, но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и тут открывается другая картина», – сказала она.

Кравчук напомнила, что кафе и рестораны две трети выручки получают именно на выходных. Это же касается и культурных заведений, пояснила она. Половину прибыли они получают в субботу и воскресенье.

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается, Министерство здравоохранения начинает освобождать дополнительные места в больницах. В связи с этим, с 9 ноября плановые госпитализации запрещены.

Тем временем, под пациентов с COVID-19 перепрофилируют половину коечного фонда Украины — 83 тысячи коек.