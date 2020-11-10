В Украине закрыли уголовное производство в отношении Джо Байдена, которое было открыто по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Такое заявление сделали источники в Офисе генпрокурора, передает Укринформ. Также было опубликовано постановление о прекращении расследования.
«Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джо Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина», – сказал собеседник.
Производство было зарегистрировано по статье 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) Уголовного кодекса в Государственном бюро расследований по решению суда. Позднее ГБР передало дело в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло его 23 сентября.
Как мы уже рассказывали ранее, мэр Киева, лидер партии «Удар» Виталий Кличко поздравил кандидата от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена с победой на выборах Президента Соединенных Штатов Америки.
А также, после победы Джо Байдена на президентских выборах в США Москва перейдет в число главных врагов Вашингтона.