Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается, Министерство здравоохранения начинает освобождать дополнительные места в больницах. В связи с этим, с 9 ноября плановые госпитализации запрещены.

Как пояснил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, больницы будут принимать только ургентных (экстренных) больных.

В больницы будут госпитализировать больных, состояние которых определено критериям Постановления Кабинета Министров №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Пункт 14.5 постановления предусматривает, что на территории региона, где установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности (к сожалению, уже на всей территории Украины действует «оранжевый» уровень опасности), дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, предусмотренным для «зеленого» и «желтого» уровней добавляется запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Исключение!

Какие плановые операции можно проводить в «оранжевой» зоне:

оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющими высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19). Заболели в том числе 410 детей и 445 медработников.

Как сообщалось ранее, в Украине из-за стремительного роста суточной заболеваемости COVID-19 могут ввести карантин выходного дня.

