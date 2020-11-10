Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается, Министерство здравоохранения начинает освобождать дополнительные места в больницах. В связи с этим, с 9 ноября плановые госпитализации запрещены.
Как пояснил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, больницы будут принимать только ургентных (экстренных) больных.
В больницы будут госпитализировать больных, состояние которых определено критериям Постановления Кабинета Министров №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
Пункт 14.5 постановления предусматривает, что на территории региона, где установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности (к сожалению, уже на всей территории Украины действует «оранжевый» уровень опасности), дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, предусмотренным для «зеленого» и «желтого» уровней добавляется запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации. Исключение!
Какие плановые операции можно проводить в «оранжевой» зоне:
- оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющими высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19). Заболели в том числе 410 детей и 445 медработников.
Как сообщалось ранее, в Украине из-за стремительного роста суточной заболеваемости COVID-19 могут ввести карантин выходного дня.