В Винницкой области 25-летняя женщина задушила 5-летнего сына на глазах старшей дочери.

В материале «Обозревателя» говорится, что причиной трагедии стали ободранные обои.

Глава села Соболевка Вера Асауленко говорит, что тревогу подняли, когда ни мальчик, ни девочка из этой семьи не пришли ни в садик, ни в школу:

«Мы пошли к ним домой. Мать держала на руках сына, завернутого в одеяло. Ручка у него была уже холодной. Рядом на земле сидела девочка. Видно было, что все, что тут произошло, на нее подействовало. Она смотрела в одну точку».

Маленькая девочка рассказала, что матери не понравилось, что якобы мальчик ободрал обои. Она стала его душить и бить головой, пока не убила.

В селе говорят, что мать детей Алена Дацюк выгнала сожителя — отца детей, он выпивал. Детей она растила сама, родные мать и бабушка уже умерли. Также рассказывают, что после родов у Алены якобы что-то произошло с психикой. Подруга ее матери помогла отправить ее в психиатрическую больницу, но оттуда Дацюк забрала собственная подруга.

Несмотря на этом, никто не замечал чего-то странного за ней. Семья жила бедно, но дети всегда были опрятно одеты, ухожены и накормлены, а в доме прибрано. Асауленко добавляет, что Алена была хорошей матерью, следила за детьми: «Они никогда их одних дома не оставляла. Если ехала по делам или к подружке, то обязательно брала их с собой. Что с ней произошло на самом деле, мы не знаем. Сейчас с этим разбирается полиция».



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