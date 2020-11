Вакцина против COVID-19, которую разработала немецкая компания BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%. На фоне этих новостей Европейский союз заявил, что собирается подписать контракт на миллионы доз этой вакцины, а цена акций BioNTech взлетела до $21,9 млрд.

О том, кто стоит за этой компанией, говорится в материале The Guardian.

Компания BioNTech, которая уже получила чрезвычайно оптимистичные результаты испытания вакцины, дебютировала на фондовом рынке США только год назад, но уже сейчас ее акции опередили по стоимости акции Lufthansa.

Известно, что компания была основана в Германии в 2008 году супругами (Угур Шахин — врач-иммунолог, специализирующийся на исследованиях рака и Озлем Тюречи — иммунолог), родители которых были турецкими «гасторбайтерами», а также австрийским онкологом Кристофом Хубером.

Шахин и Тюречи (Özlem Türeci и Ugur Sahin) познакомилась в университете, состоит в браке с 2002 года.

Тюречи в интервью Süddeutsche Zeitung говорила, что день свадьбы они начали в лабораторных халатах и ​​возобновили свои исследования после недолгого перерыва в ЗАГСе.

Когда в начале года впервые появились новости о коронавирусе SARS-Cov-2, BioNTech, в которой работает 1300 человек, перераспределила свои ресурсы. Компания изначально намеревалась разработать новые виды иммунотерапии против рака, модифицируя Т-клетки пациентов для нацеливания на специфичные для рака антигены.

Шахин в комментарии Manager Magazin говорил, что когда он прочитал новости об Ухане, сразу сказал жене, что в апреле Германии придется закрывать школы.

В марте в BioNTech уже было 20 кандидатов на вакцину, которых они тестировали. В октябре в интервью Шахин признался, что возможно они бы смогли сделать вакцину самостоятельно, но не справились бы с проблемой ее распространения.

Pfizer внесла аванс BioNTech в размере $ 185 млн (будет выделено еще $ 563 млн).

Промежуточные результаты испытаний, демонстрирующие эффективность препарата на 90% — триумф для Pfizer и BioNTech. Берлинская газета Tagesspiegel написала, что их успех «бальзам на души» немцев турецкого происхождения после десятилетий стереотипного о них представления.

К примеру, в 2020 году отмечает свое десятилетие скандальная книга «Germany Does Away With Itself», в которой бывший правительственный чиновник утверждал, что турецкие мигранты снижают стандарты образования в стране.

Несмотря на эти заявления, сейчас вакцина именно этих ученых обнадеживает человечество. Накануне в отчете специалистов по третьей фазе исследований говорилось, что эксперты не обнаружили серьезных опасений по поводу безопасности, связанных с вакциной.

Как сообщалось ранее, Бразилия ведет переговоры о получении доз вакцины BNT162b2 от BioNTech и Pfizer.

Ученые в Украине создали белок, который может стать основой для вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Это удалось специалистам Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного Национальной академии наук.