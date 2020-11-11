10 ноября на большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе наблюдалась тишина. Одновременно с этим два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного.

Подробности сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Так, за вчера боевики из стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ООС вблизи Водяного. На остальных участках режим «тишины» сохранялся. Боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 11 ноября, российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет возле Каменки.

Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Пострадавшего сразу доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Трехсторонняя контактная группа взяла за основу украинский план действий по Донбассу для дальнейшей работы и стабилизации обстановки на оккупированных территориях.

Накануне, несмотря на отказ террористов возобновить пропуск людей через линию разграничения, были открыты контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе «Счастье» и «Золотое».