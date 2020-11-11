Страна разваливается и идет к расколу, — так считает около 60% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел и опубликовал Киевский международный институт социологии.

Украинцы уверены, жить в стране становится только тяжелее. Украина стагнирует и не развивается, жизнь становится все более невыносимой — так считают 55,1% опрошенных.

Что касается общего направления движения страны: 42,5% считают, что Украина может и медленно, но развивается, превращаясь в современную развитую страну. При этом 57,5% опрашиваемых думают, что Украина как страна разваливается, идет к расколу. 33% граждан уверены, что Украина как страна сшивается, идет путем объединения.

Законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда поддерживают 57% украинцев.

Несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19, украинцы против тотального локдауна в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания Research & Branding Group.