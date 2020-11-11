Спикер Верховной Рады Украины, член партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что получил позитивный результат теста в среду, 11 ноября.
Он напомнил, что риск заболеть коронавирусом есть у каждого.
«Болезнь настигла и мою семью», – заявил народный избранник.
Заболел ли кто-то из его родных, он не уточнил. Также Разумков отметил, что чувствует себя нормально. Он продолжит свою работу дистанционно.
«Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких!» – призвал он украинцев.
Как мы уже рассказывали ранее, президент Украины Владимир Зеленский, у которого диагностировали COVID-19, чувствует себя хорошо и продолжает выполнять государственные обязанности.
А также, глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Он заявил, что продолжит роботу в обычном режиме но на самоизоляции.