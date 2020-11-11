Диетолог Анна Орехова поделилась полезным советами и рассказала про эффективное похудение, которое не требует изнурительных тренировок и издевательств над организмом.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на страницу в Instagram врача-диетолога Анны Ореховой.
Специалист отмечает, что для похудения не нужно себя мучить и заниматься спортом, особенно когда он не относится к любимым занятиям. Есть много других активносте с помощью которых можно похудеть.
Она приводит следующие виды активностей, которые помогут эффективно избавиться от лишнего веса:
— самостоятельное приготовление и сервировка стола вызывающее не только приятные эмоции, но и помогут сжечь лишние калории;
— разговоры по телефону также относятся к активностям которые помогают сжечь лишние калории;
— отдавайте предпочтение лестнице, избегайте лифтов;
— шопинг помогает не только потратить лишние деньги, но и калории и улучшает настроение в разы;
— хорошим активным отдыхом являются и прогулки на велосипеде;
— лучшим способом для похудения, говорит эксперт, есть завести себе собаку, которая заставит не просто ходить, а активно бегать и играть с ней.
Напомним, популярная банановая диета под названием «Asa Banana Diet» была разработана в Японии. В 2012 году она имела такую популярность, что полки с бананами в продуктовых магазинах были пустые. Режим питания разработан «для ленивых» и не требует физических упражнений, чтобы достичь желаемого результата.