В Украине ввели карантин выходного дня, который заменит собой адаптивный карантин. Власти считают, что это позволит сдержать темпы распространение COVID-19 в Украине.

Соответствующее решение было принято во время онлайн-заседания Кабинета министров в среду, 11 ноября.

«На всей территории страны мы предлагаем перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в регионах с «оранжевым» уровнем эпидемической опасности», – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На период действия карантина выходного дня в Украине будет запрещено:

проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 20 человек.

Такое ограничение не касается проведения официальных, внесенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортклубов – без зрителей и при условии соблюдения всех санитарных и противоэпидемических мероприятий, ежедневного контроля состояния здоровья участников.

деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале;

деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета – один человек на 20 квадратных метров;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутных такси, в железнодорожном транспорте городского, пригородного, междугородного, внутренне областном и межобластном сообщении в количестве мест больше, чем предусмотрено технической характеристикой того или иного транспортного средства;

проведения дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов;

оказания услуг общественного питания с 22:00 до 07:00, но с возможностью торговли на вынос;

прием посетителей в торговых центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли;

запрет обучение в группах более 20 человек, или в случае если самоизоляции более 50%;

спортзалы и фитнес-залы, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м.

Как мы уже рассказывали ранее, премьер Денис Шмыгаль обещает поддержать украинских предпринимателей, расширив некоторые программы поддержки.

Тем временем, 11 ноября по всей Украине представители ресторанного бизнеса, работники баров и кафе проводят масштабный протест против карантина выходного дня и локдауна.