Карантин выходного дня Кабинет министров ввел с 14 ноября.
Об этом стало известно в ходе заседания правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что в течение последнего месяца в Украине фиксировался экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19, т.е. существенно увеличилась нагрузка на больницы и врачей.
Карантин выходного дня — все, что нужно знать
Ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 пятницы до 00:00 понедельника. Будут закрыты:
большинство магазинов;
театры и кинотеатры;
спортзалы;
фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ.
кафе и рестораны будут работать на только на вынос.Разрешена работа:
аптек и ветаптек;
заправок;
продуктовых магазинов;
транспорта.
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Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения направить в страну медиков — растет нагрузка на экстренную медицину.
Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что локдаун объявить лучше, чем вводить карантин «выходного дня».