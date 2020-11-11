Карантин выходного дня Кабинет министров ввел с 14 ноября.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что в течение последнего месяца в Украине фиксировался экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19, т.е. существенно увеличилась нагрузка на больницы и врачей.

Карантин выходного дня — все, что нужно знать

Ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 пятницы до 00:00 понедельника. Будут закрыты:

большинство магазинов;

театры и кинотеатры;

спортзалы;

фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ.

кафе и рестораны будут работать на только на вынос.Разрешена работа:

аптек и ветаптек;

заправок;

продуктовых магазинов;

транспорта.



https://www.youtube.com/watch?v=e_ahi6UdHnY&feature=emb_logo

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения направить в страну медиков — растет нагрузка на экстренную медицину.

Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что локдаун объявить лучше, чем вводить карантин «выходного дня».