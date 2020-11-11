BMW обозначила на своих картах Крым частью России. В компании заявили, что ведут постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Интересно, что также поступили Nissan и Volkswagen.

Об этом говорится в материале ВВС.

Сейчас в навигаторах автомобилей BMW, которые продаются в России, доступна функция установки карты, на которой Крым отмечен как территория Российской Федерации.

«BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции», – сказано в ответе пресс-службы российского отделения группы BMW на запрос журналистов.

В статье также отмечается, что подобную практику внедрили и в компании Nissan — на навигационном портале производителя Крым отмечен частью России, если заходить на сайт с российского IP-адреса. Одновременно с этим, пользователям с IP других стран сайт Nissan Navigation Portal показывает Крым украинским.

Навигационные системы Volkswagen также по-разному подписывают Крым.

«Однако это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции Volkswagen по отношению к международным и территориальным границам», – говорится в ответе компании на журналистский запрос.

Ранее заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева ранее сообщила, что оккупированный Крым оказался на пороге водного и экологического кризиса в связи с тем, что оккупанты начали проводить политику замещения населения на полуострове.

Представитель президента в АРК Антон Кориневич говорит, что вопрос водоснабжения в Крыму является одним из главных рычагов давления на Россию, которые может заставить ее оттуда убраться.