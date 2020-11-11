Пандемия COVID-19 в Украине может привести к серьезной рецессии, которая приведет к тому, что девять миллионов украинцев окажутся в бедности.

Так, с начала пандемии коронавируса, более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, передает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине.

А у более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

Также управление ООН считает, что жители Донбасса, которые пострадали в результате военного конфликта, ощутят катастрофические социально-экономические последствия.

«На неподконтрольных Украине территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года», — говорится в сообщении ООН.

Также задолженность домохозяйств выросла до 15% в сентябре по сравнению с 11% до начала пандемии.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня вызвал возмущение владельцев бизнеса, который попадает под действие ограничений. Так, один из сотрудников сферы общепита даже предложил игнорировать новые режим «как преступный приказ».

Тем временем, спикер Верховной Рады Украины, член партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.