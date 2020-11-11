Маршрутный автобус «Дрогобыч – Трускавец» сбил несовершеннолетнего пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

От полученных травм 9-классница скончалась на месте.

По предварительным данным, девочка переходила дорогу в установленном для этого месте – по пешеходному переходу. Это подтвердили очевидцы происшествия, сообщили журналисты «Варто – Галицькі новини».

В Днепре в результате ДТП на Слобожанском проспекте с участием пяти автомобилей погиб один человек, еще двое пострадали.

Напомним, накануне два человека погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло в Белозерском районе Херсонской области.

Как сообщалось ранее, у водителя, который въехал в людей на остановке общественного транспорта на Майдане, что привело к смерти двух людей, случился инсульт.