Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что у него нет претензий к России и к ОРДЛО, несмотря на то, что накануне на Донбассе погибли украинские бойцы.

Об этом первый президент Украины рассказал в интервью «Klymenko Time». Политик считает, что говорить о всеобщей тишине не приходится:

«Например, с 22 июля 2020 года добились всеобщей тишины. Количество обстрелов уменьшилось в 14 раз. Тяжелое оружие применяется, но редко. Иногда работают противотанковые минометы. За последнее время на Донбассе убили двух солдат и двух ранили. Говорить о всеобщей тишине было бы преувеличением».

«У меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы — свою. Но есть одна общая позиция – прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях. Ранее ОРДЛО и Россия заявляли, что пока Верховная Рада не отменит постановление о местных выборах, никакие решения в ТКГ приниматься не будут. Уже прошло 25 октября и постановление перестало действовать. Теперь они говорят, пока Украина не согласится с «дорожной картой», которую предложили ОРДЛО и поддерживает Россия, все остальные вопросы решаться не будут. Этим я хочу подтвердить, что реального желания установить мир на Донбассе у России и ОРДЛО нет. В то время, как Украина готова к компромиссу и обсуждению. Мы не предъявляем никому предварительных условий», – сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия против введения миротворцев на Донбассе, по сценарию Нагорного Карабаха.

Трехсторонняя контактная группа взяла за основу украинский план действий по Донбассу для дальнейшей работы и стабилизации обстановки на оккупированных территориях.