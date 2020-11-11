Армения, Россия и Азербайджан накануне подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. После этого в Ереване вспыхнули массовые протесты — люди говорили о капитуляции, но премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса.

Кроме того, в своем видеообращении он также добавил, что соглашение по Карабаху позволило сохранить то, что непризнанная республика могла уже не удержать. По его словам, могли пасть крупные города.

«Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — заявил он.

Он также добавил, что Генеральный штаб докладывал о проблемах с ресурсами, и политическое руководство Арцаха (второе название Нагорного Карабаха) разделяло эту позицию.

Никол Пашинян подчеркнул, что армянская армия пыталась вернуть Шуши два раза. По его словам, одна попытка полностью провалилась, во второй раз один из армянских отрядов смог проникнуть в город, но это ничего не изменило. Именно из-за этих действий появилась противоречивая информация о том, что Шуши под армянским контролем.

Напомним, протестующие говорят о капитуляции и сдаче большей части территории региона Азербайджану. Накануне несколько сотен человек ворвались в здание парламента Армении и избили спикера Арарата Мирзояна.