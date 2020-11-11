В православной церкви 12 ноября почитают память мученика епископа Егейского Зиновия и мученицы Зиновии, которая приходилась ему сестрой. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Оба мученика родились в благочестивой семье примерно в III веке на территории Каппадокии. Они рано остались сиротами, раздали свое наследство бедным и посвятили себя Богу. В награду Зиновий получил дар чудотворения и с помощью молитвы стал исцелять больных. Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, Зиновия вызвали на допрос, но несмотря на угрозы и пытки он не отрекся от своей веры.

Сестра мученика, Зиновия, узнав, что ее брат страдает за Христа, тоже поспешила на судилище, где призвала язычников подвергнуть истязаниям и ее как христианку. Правитель сначала пытался убедить девушку в том, что ей следует поклониться идолам, но встретил отказ и приказал убить обоих — брата и сестру.

Наши предки на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели.

По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома — это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.Также в этот день отмечают:

Всемирный день борьбы с пневмонией,

День Конституции Азербайджанской Республики,

А в Индии день рождения создателя учения сикхизма, первого сикхского Гуру Нанака.

Напомним, в православной церкви 11 ноября почитали память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни. Также в этот день в Китае был День холостяка.