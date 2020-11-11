Карантин выходного дня вызвал возмущение владельцев бизнеса, который попадает под действие ограничений. Так, один из сотрудников сферы общепита даже предложил игнорировать новые режим «как преступный приказ».

Пост с призывом не выполнять распоряжение правительства опубликовал в социальных сетях владелец крупной сети пиццерий Дмитрий Федотенков.

Он утверждает, что начале первого локдауна у власти были все козыри на руках, чтобы построить больницы, обеспечить национальное тестирование, снабдить и подготовить медиков и сделать многое другое, «что успели реализовать государства с адекватным госменеджментом». Украинское же правительство за семь месяцев не сделало ничего, чтобы подготовиться к новому эпидсезона.

В то же время, во время действия карантина выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября, в субботу и воскресенье также должны закрываться и салоны красоты.

Карантин с новыми ограничениями также распространяется и на фитнес-клубы, бассейны и спортзалы.

Мы рассказывали, что делать, если у человека есть подозрение на COVID-19, но нет декларации с семейным врачом.

А также, в Украине невозможно провести массовое тестирование населения на COVID-19 по примеру Словакии, поскольку у бюджета нет на это средств. Для тестирования 40 млн человек необходимо 120 млрд гривен.