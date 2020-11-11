Карантин в Украине может быть продлен до апреля 2021 года.
Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу «Хард с Наташей Влащенко».
Если прогноз главы Минздрава оправдается, то, в целом, Украина проведет в режиме карантина более года.
Напомним, 3 марта 2020 года Украина объявила о первом подтвержденном случае заражения COVID-19, а уже 11 марта в стране был объявлен жесткий карантин, который включал в себя также и остановку метро и общественного транспорта.
А с 14 до 30 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня, за который сегодня проголосовал Кабмин.А на выходных согласно новым ограничениям разрешат работать только продуктовым магазинам и аптекам. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня в Украине, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании Кабмина, могут продлить и после 30 ноября.
В то же время, во время карантина выходного дня общественный транспорт закрывать не планируют, но местная власть может закрыть некоторые маршруты.