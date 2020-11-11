Россия против введения миротворцев на Донбассе, по сценарию Нагорного Карабаха.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва», — сказал Песков.

Также он опроверг возможность совместной миротворческой миссии России и Турции в Нагорном Карабахе.

«Речи о совместных миротворческих силах не шло, это никогда не обсуждалось. Область взаимодействия будет на территории Азербайджана. Это не будет Карабах. И речь идет о мониторинговом центре», — сказал он.

При этом он добавил, что функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще нужно уточнить.

Как сообщалось ранее, Армения, Россия и Азербайджан накануне подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. После этого в Ереване вспыхнули массовые протесты — люди говорили о капитуляции. Накануне несколько сотен человек ворвались в здание парламента Армении и избили спикера Арарата Мирзояна.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса. По его словам, могли пасть крупные города.