В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 11 ноября.

Среда будет с солнцем и без дождей, но пришли первые морозы. Температура воздуха ночью везде кроме юга опускалась до -1 …1 градусов. Днем воздух прогреется только до 4-6 градусов на севере, северо-западе и северо-востоке страны. В остальных областях до 7-8.

Синоптики ранее сообщали, что зима в Украине будет довольно мягкой, однако временами будут наблюдаться периоды более холодной погоды.

Руководитель отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что теплую погоду вскоре сменит похолодание со снегом.

Народный синоптик Леонид Горбань также прогнозирует морозы и снег в ноябре.