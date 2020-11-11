Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается, а именно растет нагрузка на экстренную медицину. В связи с этим Украина может попросить Всемирную организацию здравоохранения направить в страну медиков.

Об этом в интервью «Громадському радіо» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ВОЗ как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники.

«Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи», — отметил Ляшко.

При этом он добавил, что речь идет не о помощи больным COVID-19:

«Когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь по COVID, то увеличивается время проезда этой бригады, которая задействована сегодня на COVID, к другой патологии, где также нужна неотложная помощь».

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 10 611 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 191 пациент.

В 10 областях Украины заполненность больниц пациентами с COVID-19 составляет более 70%.