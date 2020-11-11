В конце следующего года в Украине будет объявлен тендер на выдачу лицензий, которые позволят операторам связи развернуть на территории страны сеть мобильной связи 5G.

Кабинет министров 11 ноября принял план мероприятий по внедрению системы мобильной связи пятого поколения.

В октябре 2021 года будет объявлен тендер на выдачу лицензий с использованием системы мобильной связи пятого поколения. Произойдет это после конверсии радиочастот.

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«Системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G) значительно расширяют ограниченный функционал сервисов сетей подвижной (мобильной) связи предыдущих поколений. Основными функциональными особенностями сетей 5G является усовершенствованный мобильный широкополосный доступ к Интернету, сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой и массивные межмашинные коммуникации, на основе которых строится все многообразие услуг и возможностей сетей ІМТ2020 (5G)», — говорится в документе.

В перечень таких услуг входят: большая скорость передачи данных, объемное видео и видео сверхвысокой четкости, промышленная автоматизация, связь при чрезвычайных ситуациях и другие.

